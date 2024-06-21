الحكومة الكورية تعدل نظام العطلات الرسمية

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قررت الحكومة الكورية تعديل نظام العطلات الرسمية القائم حاليا، بحيث يتم تخصيص عطلة بديلة عندما يتطابق عيد "رأس السنة الجديدة" الذي يصادف الأول من يناير، أو يوم الذكرى الذي يصادف الـ6 من يونيو، مع عطلات نهاية الأسبوع، كما قررت أيضا تعديل نظام العطلات في الأيام العادية بحيث يمكن ربط أيام العطلة بيوم الاثنين أو يوم الجمعة.جاء ذلك في "خريطة طريق الاقتصاد الديناميكي" التي أعلنتها الحكومة الكورية الجنوبية اليوم.ووفقا للوائح الحالية، يمكن تخصيص عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، ويوم حركة الاستقلال، وعيد الطفولة، وعيد ميلاد بوذا، وعيد الاستقلال، وعيد تشو سوك، ويوم التأسيس الوطني، ويوم الحروف الكورية "هان غُل"، وعيد الكريسماس، فقط كعطلات رسمية بديلة.كما قررت الحكومة تحسين نظام العطلات الرسمية القائم على التواريخ للتركيز على أيام الأسبوع. وفي الوقت الحاضر، يتم تخصيص العطلات اعتمادا على التواريخ، وبالتالي فقد يقع يوم أسبوع عادي بين عطلة رسمية وعطلة نهاية الأسبوع.ومن أجل التعامل مع هذه المسألة، سيمكن تخصيص يوم الجمعة أو الاثنين كعطلة رسمية والسماح بالراحة لمدة 3 أيام متتالية ومتصلة بعطلة نهاية الأسبوع.وقررت الحكومة الكورية أيضا وضع خطة لتحسين نظام العطلات بما في ذلك العطلات البديلة وعطلات الأيام العادية، في غضون النصف الثاني من العام الجاري.