كوريا الجنوبية تحث إسرائيل على التراجع عن إجراءات التوسع الاستيطاني

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حثت الحكومة الكورية الجنوبية إسرائيل على سحب خطوتها لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة.جاء ذلك في بيان للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الكورية اليوم الخميس، حيث أعرب عن القلق البالغ إزاء قيام إسرائيل بتشريع البؤر الاستيطانية غير القانونية والاستيلاء على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، في حملة لتوسيع المستوطنات الإسرائيلية.وقال المتحدث إن بناء المستوطنات الإسرائيلية غير قانوني بموجب القانون الدولي، ويقوض أساس حل الدولتين ويعيق جهود المجتمع الدولي لتخفيف التوتر الإقليمي.وأضاف البيان أن الحكومة الكورية تحث الأطراف المعنية على الامتناع عن أي أعمال تصعيدية وإعطاء أولوية للجهود المبذولة لإنهاء الحرب في غزة.وقد أثارت إسرائيل الانتقادات بعد أن شرّعت البؤر الاستيطانية اليهودية ووافقت على أكبر عملية استيلاء على الأراضي في الضفة الغربية المحتلة منذ أكثر من 3 عقود.