فائض الحساب الجاري الكوري يسجل أعلى مستوياته منذ 32 شهرا في مايو

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عاد الحساب الجاري لكوريا الجنوبية إلى تحقيق فائض في شهر مايو الماضي على خلفية الصادرات القوية لأشباه الموصلات.ووفقا لبيانات مبدئية صادرة عن البنك المركزي الكوري اليوم الجمعة، بلغ فائض الحساب الجاري 8.92 مليار دولار أمريكي في مايو ليسجل أعلى مستوياته في 32 شهرا.وقد عانى الحساب الجاري، الذي ظل يسجل فائضا لأحد عشر شهرا على التوالي في مارس، من عجز في أبريل، لكنه عاد إلى تسجيل فائض في مايو.وكان فائض شهر مايو هو الأكبر خلال عامين وثمانية أشهر منذ سبتمبر 2021، عندما سجل 9.51 مليار دولار.وحقق حساب السلع فائضا قدره 8.75 مليار دولار في مايو، ليسجل فائضا للشهر الرابع عشر على التوالي.وسجلت الصادرات 58.9 مليار دولار في مايو، بزيادة 11.1% عن العام السابق، بينما انخفضت الواردات بنسبة 1.9% على أساس سنوي لتصل إلى 50.2 مليار دولار.