الناتو يصدر وثيقة مع شركائه الآسيويين لتوسيع نطاق التعاون

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أفادت بعض التقارير بأن حلف شمال الأطلنطي، ناتو، سيصدر وثيقة مشتركة بشأن توسيع التعاون مع شركائه الأربعة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وهم: كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا.وقال تقرير نشرته صحيفة "نيكاي نيوز" اليابانية اليوم الجمعة إن حلف الناتو سيصدر أول وثيقة مشتركة على الإطلاق مع الدول الأربع خلال قمة الحلف في العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الثلاثاء القادم.ومن المتوقع أن يوضح حلف الناتو إطار التعاون مع دول منطقة المحيطين الهندي والهادئ الأربع، بحيث يحدد العلاقة التعاونية معها في تلك الوثيقة.وتفيد التقارير بأن هذه المبادرة ستضع إطارا لتعزيز التعاون، مع التركيز على الاستجابات المشتركة للتهديدات الناشئة، مثل الأمن السيبراني والتضليل الإعلامي.وقال تقرير الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود حلف الناتو لتعميق التعاون مع دول المحيطين الهندي والهادئ، في ظل تصاعد التوتر مع الصين.