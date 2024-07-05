المستشفيات الجامعية الكورية تسجل خسائر تتجاوز تريليون وون في 3 أشهر

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أفادت بيانات حديثة بأن المستشفيات الجامعية الوطنية في كوريا الجنوبية قد تكبدت خسائر تجاوزت تريليون وون من الأرباح في 3 أشهر فقط، بسبب الأزمة الطبية الناجمة عن تحرك الحكومة لزيادة حصص القبول في كليات الطب.ووفقا لبيانات صادرة عن جمعية المستشفيات الجامعية الوطنية، وتم تقديمها إلى النائب عن حزب قوة الشعب الحاكم "هان جي إيه" اليوم الجمعة، شهدت 10 مستشفيات جامعية وطنية في البلاد خسارة كبيرة بلغت 1.26 تريليون وون، أي أقل قليلا من مليار دولار، من الأرباح الطبية في الفترة بين فبراير ومايو.وكان لدى هذه المستشفيات حوالي 142 مليار وون من الاحتياطي النقدي حتى أواخر شهر مايو، وهو ما يمثل 35.5% فقط من المستوى المناسب البالغ 399.9 مليار وون، كما أنها حصلت على قروض بلغ مجموعها 761.5 مليار وون لإدارة المستشفيات، وأنفقت أكثر من نصف هذا المبلغ حتى يوم 31 مايو.وتوقع النائب عن الحزب الحاكم أن معظم القروض ستنفد في وقت مبكر من هذا الشهر أو في وقت ما بين سبتمبر ونوفمبر على أقصى تقدير.