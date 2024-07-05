10.3 % انخفاضا في الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كوريا الجنوبية

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طبقا لتقرير صادر عن وزارة الصناعة والتجارة والطاقة الكورية اليوم الجمعة، بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في كوريا الجنوبية 15 مليارا و340 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام، بانخفاض نسبته 10.3% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الصناعات التحويلية الكورية بلغت 8 مليارات و130 مليون دولار في النصف الأول من هذا العام، بزيادة نسبتها 6.5%، فيما انخفضت قيمة الاستثمارات في صناعات الخدمات بنسبة 24.3%، لتصل إلى 6 مليارات و410 ملايين دولار.وقال التقرير إن قيمة الاستثمارات المباشرة من الصين في النصف الأول من هذا العام شهدت زيادة بنسبة 128.9%، ومن اليابان بنسب 386.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بينما انخفضت قيمة الاستثمارات من الولايات المتحدة بنسبة 28.7%، وانخفضت الاستثمارت من الاتحاد الأوربي بنسبة 32.8%.وقالت وزارة الصناعة إن أداء الاستثمارات الأجنبية المباشرة يشهد اتجاها جيدا نسبيا، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة المتمثلة في استمرار حالة عدم اليقين وارتفاع سعر الفائدة الرئيسي.