الأرباح التشغيلية لسام سونغ للإلكترونيات تتجاوز 10 تريليونات وون في الربع الثاني

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أعلنت شركة "سام سونغ" للإلكترونيات اليوم الجمعة أن حجم أرباحها التشغيلية في الربع الثاني من هذا العام بلغ 10.4 تريليون وون، بزيادة نسبتها 1,452.24% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغ حجم مبيعاتها 74 تريليون وون، بزيادة نسبتها 23.31%.ويرجع السبب في الزيادة الهائلة في حجم الأرباح التشغيلية لسام سونغ إلى زيادة الطلب على شرائح ذاكرة أشباه الموصلات، الناجمة عن التوسع في سوق الذكاء الاصطناعي، وارتفاع أسعارها.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتجاوز فيها حجم الأرباح التشغيلية لسام سونغ 10 تريليونات وون منذ الربع الثالث من عام 2022.وكانت سام سونغ قد سجلت تريليونا و910 مليارات وون من الأرباح التشغيلية في قطاع الأجهزة المنزلية في الربع الأول من هذا العام، محققة بذلك أول فائض منذ الربع الرابع من عام 2022.