الاقتصادية كوريا تسعى للمشاركة في مشروعات السكك الحديدية في المغرب

أطلقت حكومة كوريا الجنوبية أنشطة مكثفة للمشاركة في مشروعات السكك الحديدية في المملكة المغربية.

وقالت وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل الكورية اليوم الجمعة إن الوزير "بارك سانغ او" قد عقد مباحثات أمس الخميس في المملكة المغربية بهدف دعم تصدير مركبات السكك الحديدية الكورية إليها.

والتقى الوزير الكوري "بارك" أمس الخميس في الرباط مع وزير النقل واللوجيستيك المغربي "محمد عبد الجليل"، حيث بحث معه سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال النقل بشكل عام، والسكك الحديدة بوجه خاص.

وأعرب الوزير "بارك" عن استعداد كوريا الجنوبية لأن تتقاسم مع المغرب خبراتها في مجالات الصناعة والبنية التحتية للسكك الحديدية، وطالبه بتقديم الدعم لمشاركة الشركات الكورية في المشروع المغربي لشراء مركبات للسكك الحديدية.

ومن جانبه، أكد الوزير المغربي "عبد الجليل" أن اللقاء مع نظيره الكوري كان فرصة لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات بين البلدين في مجال النقل، مشيرا إلى الاهتمام الذي أبداه الوزير الكوري بمشروعات السكك الحديدية واسعة النطاق التي سيتم إطلاقها قريبا في المغرب.