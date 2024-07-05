معدلات تأييد الرئيس يون تسجل 26%

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وفقا لنتائج استطلاع للرأي أجرته شركة "غالوب كوريا" خلال الفترة من الثاني وحتى الرابع من شهر يوليو الجاري على 1002 من المواطنين الكوريين البالغين، وصلت معدلات تأييد الرئيس الكوري "يون صوك يول" إلى 26%، بزيادة نسبتها 1% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وبلغت معدلات المعارضة 64%، بانخفاض قدره 2% مقارنة بالأسبوع الأسبق.وقالت شركة "غالوب كوريا" إن معدلات تأييد الرئيس "يون" ظلت تحوم في نطاق منخفض إلى متوسط ضمن مستوى 20%، للشهر الثالث على التوالي منذ انتهاء الانتخابات العامة في شهر أبريل الماضي.وبلغت معدلات تأييد حزب قوة الشعب الحاكم 33%، بزيادة نسبتها 2% مقارنة بالأسبوع الأسبق، فيما بلغت معدلات تأييد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي 29%، بانخفاض قدره 3% مقارنة بالأسبوع الأسبق.ويبلغ هامش الخطأ في هذا الاستطلاع زائد أو ناقص 3.1%.