حصة كوريا الجنوبية من طلبيات بناء السفن تقل عن 10% في يونيو

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تبين أن حصة كوريا الجنوبية من طلبيات بناء السفن عالميا قد هبطت إلى أقل من 10% في شهر يونيو الماضي.وطبقا لتقرير صادر عن شركة "كلاركسون ريسرش" البريطانية المتخصصة في تحليل أسواق الشحن العالمية اليوم الجمعة، بلغ حجم الطلبيات العالمية لبناء السفن في شهر يونيو مليونين و430 ألف طن مكافئ، بانخفاض نسبته 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير إلى أن حصة الصين من الطلبيات العالمية لبناء السفن بلغت 78% في يونيو، بعد أن حصلت على طلبيات لبناء مليون و900 ألف طن مكافئ من السفن، وتلتها كوريا الجنوبية بالحصول على طلبيات لبناء 220 ألف طن مكافئ، لتصل حصتها من طلبيات بناء السفن إلى 9%.وبلغ إجمالي حجم الطلبيات التي حصلت عليها الشركات الكورية في النصف الأول من هذا العام 5 ملايين و940 ألف طن مكافئ، بزيادة نسبتها 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.