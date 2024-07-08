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الاقتصادية

كوريا الجنوبية الرابعة عالميا من حيث أعباء الديون الأسرية

Write: 2024-07-08 10:56:02

كوريا الجنوبية الرابعة عالميا من حيث أعباء الديون الأسرية

Photo : YONHAP News

احتلت كوريا الجنوبية المرتبة الرابعة على مستوى العالم من حيث أعباء ديون الأسر على أساس دخل الفرد ووتيرة نمو الديون وسط ارتفاع أسعار الفائدة.
ووفقا لبيانات صادرة عن بنك التسويات الدولية أمس الأحد، بلغت نسبة خدمة الديون في كوريا الجنوبية خلال العام الماضي 14.2%، لتحتل المرتبة الرابعة بين الاقتصادات الكبرى الـ17، بعد النرويج وأستراليا وكندا.
يذكر أن نسبة خدمة الديون هو قياس لمبلغ أصل الدين والفائدة التي يجب أن يدفعها الأفراد سنويا بما يتناسب مع رواتبهم السنوية.
ويشير المستوى المرتفع من نسبة خدمة الديون إلى أنه يتعين على الشخص دفع نسبة كبيرة من دخله لسداد الدين.
وتنمو نسبة خدمة الديون في كوريا بوتيرة سريعة أيضا، حيث سجل رابع أعلى زيادة على أساس سنوي بين الاقتصادات السبعة عشر في العام الماضي.
وقد ارتفعت نسبة خدمة الديون في كوريا بمقدار 0.8 نقطة مئوية على أساس سنوي في العام الماضي، وهو ثاني أكبر زيادة بعد أستراليا والنرويج وكندا.


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