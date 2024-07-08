صادرات السيارات الكورية تصل لمستوى قياسي في النصف الأول من العام

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نمت صادرات كوريا الجنوبية من السيارات بنسبة 4% تقريبا في النصف الأول من هذا العام لتصل إلى مستوى قياسي.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة، وجمعية التجارة الدولية الكورية، أمس الأحد، زادت قيمة صادرات السيارات بنسبة 3.8% على أساس سنوي خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، لتصل إلى 37 مليار دولار.ويمثل هذا أكبر رقم في النصف الأول، ويحل محل الرقم القياسي السابق البالغ 35.6 مليار دولار الذي تم تسجيله في العام الماضي.وسجلت صادرات كوريا من السيارات نموا لمدة أربعة أعوام متتالية في النصف الأول، منذ عام 2021.وأرجعت وزارة الصناعة الكورية هذا الأداء المتميز إلى الصادرات القوية من المركبات ذات القيمة المضافة العالية، مثل السيارات الكهربائية والهجينة والسيارات الصديقة للبيئة في أسواق شمال أمريكا وأوربا.