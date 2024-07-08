الحكومة الكورية تقترض أكثر من 91 تريليون وون من البنك المركزي

Photo : YONHAP News

اقترضت الحكومة الكورية أكثر من 91 تريليون وون من البنك المركزي في النصف الأول من هذا العام من أجل سد عجزها المالي.ووفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي الكوري وتم تقديمها إلى النائب البرلماني "يانغ بو نام" من الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، أمس الأحد، اقترضت الحكومة 91.6 تريليون وون على شكل قروض مؤقتة من البنك المركزي خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.وقد قامت الحكومة بسداد 71.7 تريليون وون من هذه القروض، منها 19.9 تريليون وون مستحقة السداد في نهاية يونيو.ويعتبر إجمالي هذه القروض المؤقتة الأكبر منذ 14 عاما، تحديدا منذ عام 2011، كما يعتبر الرقم الخاص بالنصف الأول هو الأكبر حتى من الرقم المقارن البالغ 73.3 تريليون وون لعام 2020 خلال جائحة كورونا.ومن المتوقع أن تصل الفوائد على القروض إلى 129.1 مليار وون. يذكر أن القرض المؤقت من البنك المركزي، الذي يشبه حساب السحب على المكشوف للأفراد لدى البنوك التجارية، هو نظام تستخدمه الحكومة لمعالجة النقص المؤقت في الأموال.