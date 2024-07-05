الرئيس يون يتوجه إلى الولايات المتحدة لحضور قمة الناتو

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من المقرر أن يبدأ الرئيس يون صوك يول زيارة إلى الولايات المتحدة اليوم الاثنين لحضور قمة منظمة حلف شمال الأطلنطي، ناتو، وزيارة لقيادة القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وسوف يكون هذا العام هو العام الثالث على التوالي الذي يحضر فيه يون قمة الناتو.وقبل القمة، سيتوجه يون أولا إلى هاواي في رحلة تستغرق يومين لزيارة المقبرة التذكارية الوطنية في المحيط الهادئ تكريما لقدامى المحاربين الذين سقطوا خلال الحرب الأهلية الكورية. وسوف يزور يون قيادة القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يوم الثلاثاء حيث يتلقى هناك تقريرا أمنيا، ثم يتوجه بعد ذلك إلى العاصمة الأمريكية واشنطن يوم الأربعاء حيث يعقد اجتماعات مع كل من الأمين العام لحلف الناتو "ينس ستولتنبرغ" وقادة الدول الأعضاء في الحلف، بمن في ذلك قادة جمهورية التشيك والسويد وفنلندا والنرويج، لمناقشة القضايا الثنائية والإقليمية والدولية.وسوف يحضر الرئيس يون والسيدة الأولى "كيم كون هي" أيضا مأدبة يستضيفها الرئيس الأمريكي "جو بايدن" والسيدة الأولى "جيل بايدن" مساء الأربعاء.وفي اليوم التالي، من المقرر أن يحضر يون اجتماعا لقادة الدول الأربع الشريكة لحلف الناتو في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا، ويتحدث أمام منتدى الناتو العام بعد ظهر الخميس.