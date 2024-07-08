النيابة تستدعي الرئيس السابق للحزب الديمقراطي المعارض وزوجته

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أخطرت النيابة العامة الرئيس السابق للحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي "لي جيه ميونغ" وزوجته بالمثول للاستجواب بشأن مزاعم إساءة استخدام بطاقة ائتمان رسمية عندما كان "لي" يشغل منصب حاكم مقاطعة كيونغ كي.وبحسب الأوساط القانونية، فقد أبلغ مكتب المدعي العام لمنطقة "سو وان" المركزية، "لي" بذلك يوم الخميس، حيث طلب منه المثول للاستجواب كمشتبه به، بتهمة خيانة الأمانة. وقال المكتب أمس الأحد إن الاستدعاء هو إجراء تحقيق عادي يتماشى مع قانون الإجراءات الجنائية، ويهدف إلى إعطاء المتهمين فرصة لشرح مواقفهم.يذكر أن "لي" وزوجته "كيم هيه كيونغ" متهمان بإساءة استخدام بطاقة ائتنمان رسمية في الفترة من 2018 إلى 2019 للاستخدام الشخصي، عندما كان "لي" يشغل منصب حاكم مقاطعة كيونغ كي.ومن جانبه انتقد الحزب الديمقراطي هذا الاستدعاء في مؤتمر صحفي أمس الأحد، وندد به باعتباره محاولة من قبل الرئيس "يون صوك يول" والنيابة العامة، الذين يسعون لتغيير الوضع والهروب من الأزمة الحالية من خلال إجراء تحقيقات مع "لي".