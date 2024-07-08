الحكومة الكورية ترفع مستوى الاستجابة للطوارئ بسبب الأمطار

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قررت الحكومة الكورية تفعيل "المستوى الأول" من وضع الاستجابة للطوارئ، كما رفعت مستوى التأهب إزاء الأمطار الغزيرة إلى مستوى "الحذر"، مع إصدار تحذيرات من هطول أمطار غزيرة في كل من مقاطعتيْ شمال وجنوب "تشونغ تشُنغ"، ومقاطعة شمال "كيونغ سانغ".وقالت وزارة الشؤون الداخلية اليوم الاثنين إنه تم تفعيل المستوى الأول لموقف الاستجابة لحالات الطوارئ في المقر المركزي للتدابير المضادة للكوارث والسلامة، في الساعة 3 من صباح اليوم، مشيرة إلى وجود مخاطر كبيرة من الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار المتراكمة. ودعا المقر إلى اتخاذ تدابير وقائية لتقييد الوصول إلى المناطق المعرضة للانهيارات الأرضية والفيضانات، بما في ذلك إجلاء السكان في المناطق المتضررة.كما دعت الوزارة إلى إعطاء أولوية لحماية الفئات المعرضة للخطر مثل المعاقين وكبار السن، وتعزيز مراقبة المناطق والمرافق المعرضة للخطر مثل المنحدرات والأراضي المنخفضة والأنفاق والمدن الساحلية.وأمرت الوزارة البلديات المحلية والشرطة وسلطات الإطفاء بتعزيز التعاون من خلال تبادل المعلومات في الوقت الحقيقي.وشدد وزير الداخلية "لي سانغ مين" على أهمية إدارة الوضع في الوقت الحقيقي، وأصدر تعليمات للمنظمات ذات الصلة بإنشاء وضع استجابة للطوارئ، وإجراء استعدادات شاملة لضمان استجابة أولية سريعة وتقليل الأضرار المحتملة.