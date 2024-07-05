نقابة عمال شركة سام سونغ للإلكترونيات تبدأ إضرابا عن العمل اليوم

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بدأت نقابة عمال شركة "سام سونغ" للإلكترونيات إضرابا عن العمل اليوم الاثنين، وسيستمر لمدة 3 أيام.جاء ذلك بعد أن أجرت النقابة استبيانا للرأي بشأن الإضراب على 8115 من أعضائها، وتوقعت مشاركة أكثر من 5 آلاف عضو في الإضراب.وكانت نقابة عمال "سام سونغ" قد أعلنت يوم التاسع والعشرين من مايو الماضي أنها ستدعو إلى إضراب عام عن العمل لأجل غير مسمى حتي تلبي الشركة مطالب العمال بتحسين ظروف الأجور وساعات العمل.وكانت نقابة عمال سام سونغ قد نظمت أول إضراب لها على الإطلاق يوم السابع من شهر يونيو الماضي.وتخطط النقابة لتنظيم جولة أخرى من الإضراب بدءا من يوم الخامس عشر من يوليو الجاري، إذا لم يتم إحراز نتائج جيدة في المفاوضات بينها وبين إدارة الشركة خلال فترة الإضراب الحالية.الجدير بالذكر أن نقابة عمال شركة "سام سونغ" للإلكترونيات تضم في عضويتها 29 ألفا و913 موظفا في الشركة، أي حوالي 24% من إجمالي القوى العاملة فيها.