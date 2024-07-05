وزير الخارجية الكوري يستقبل السفير الياباني الجديد

Photo : YONHAP News

استقبل وزير الخارجية الكوري الجنوبي "تشو تيه يول" يوم الجمعة الماضي السفير الياباني الجديد لدى سيول "كويتشي ميز شيما" الذي تولى منصبه في شهر مايو الماضي، حيث بحث معه القضايا المتعلقة بالعلاقات بين البلدين.وخلال اللقاء، أكد الوزير الكوري "تشو" على أهمية أن يقوم البلدان بالتعامل مع القضايا المعلقة بينهما بحكمة، وبناء على موقف يراعي فيه كل منهما الآخر، من أجل ترسيخ اتجاه إيجابي في العلاقات الثنائية بمناسبة الذكرى الستين على إقامة العلاقات الدبلوماسية العام القادم.ومن جانبه، أعرب السفير الياباني "ميز شيما" عن أمله في مواصلة التواصل الوثيق المبني على الثقة بين قائدي البلدين ووزيري الخارجية.وأشاد الجانبان بالتعاون الوثيق القائم بين سيول وواشنطن وطوكيو وسط التقارب المتزايد بين كوريا الشمالية وروسيا، واتفقا على أهمية مواصلة هذا التعاون في المستقبل.