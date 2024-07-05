مشتريات قياسية للأجانب من الأسهم الكورية في النصف الأول من العام

Photo : KBS News

سجل صافي مشتريات الأجانب من الأسهم الكورية رقما قياسيا خلال النصف الأول من هذا العام.وطبقا لتقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية الكورية اليوم الاثنين، بلغ إجمالي حجم استثمارات الأجانب في سوق الأسهم الكورية 22.9 تريليون وون في النصف الأول من هذا العام.وأشار التقرير إلى أن صافي مشتريات الأجانب من الأسهم الكورية في شهر يونيو الماضي بلغ تريليونين و898 مليار وون، منها تريليون و949 مليار وون في مؤشر كوسبي، و949 مليار وون في مؤشر كوسداك، مسجلة بذلك صافي مشتريات للشهر الثامن على التوالي.وبهذا بلغت قيمة الأسهم الكورية التي يمتلكها أجانب 859.2 تريليون وون حتى نهاية شهر يونيو الماضي، وهو ما يمثل حوالي 30% من إجمالي القيمة السوقية.أما صافي مبيعات الأجانب من السندات الكورية فبلغ تريليونا و45 مليون وون في يونيو الماضي، لتعود استثمارات السندات إلى وضعها الطبيعي للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر.