كوريا تشارك في مناورات ريم باك البحرية في هاواي

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تشارك كوريا الجنوبية في مناورات "ريم باك 2024" البحرية، التي تجري حاليا قبالة سواحل هاواي الأمريكية.وتعقد هذه المناورات، التي تستمر حتى الثاني من أغسطس القادم، بمشاركة حوالي 25 ألف جندي من 29 دولة، من بينهم 840 جنديا من كوريا الجنوبية.كما تشارك حوالي 40 سفينة سطحية، بما في ذلك حاملة الطائرات الأمريكية من طراز نيميتز، "يو إس إس كارل لينسون"، و3 غواصات، وأكثر من 150 طائرة.ويتضمن برنامج المناورات عمليات متعددة المجالات في مجموعة متنوعة من السيناريوهات، تتراوح بين الحرب المضادة للغواصات إلى الحرب السطحية، وحتى عمليات الإنزال البرمائي متعددة الجنسيات، وكذلك دفاع مجموعة حاملات الطائرات الضاربة متعددة المحاور.ويتم إجراء مناورات "ريم باك" كل عامين بقيادة الأسطول البحري الثالث الأمريكي لزياد قدرات الاستجابة المشتركة للقوات البحرية متعددة الجنسيات.