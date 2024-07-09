الحزب المعارض يسعى لعقد جلسة بشأن الالتماس الذي يدعو إلى عزل الرئيس

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يواصل الحزب الديمقراطي، المعارض الرئيسي، مساعيه لعقد جلسة استماع بشأن عريضة تم نشرها على لوحة الالتماسات في موقع البرلمان على الإنترنت، تدعو إلى تقديم اقتراح يسعى إلى عزل الرئيس "يون صوك يول".وبحسب لجنة التشريع والقضاء البرلمانية أمس الاثنين، فإن اللجنة ستعقد جلسة كاملة بعد ظهر اليوم الثلاثاء لاعتماد خطة من أجل عقد جلسة استماع بشأن تلك العريضة التي تم نشرها يوم 20 يونيو الماضي، وتدعو البرلمان إلى تقديم اقتراح لعزل الرئيس يون على أساس أنه غير لائق لهذا المنصب.ويشير الالتماس إلى مزاعم بأن يون مارس ضغوطا في التحقيق الذي أجرته قوات مشاة البحرية في وفاة جندي شاب، والجدل الدائر حول قبول السيدة الأولى "كيم كون هي" لحقيبة يد فاخرة من أحد معارفها، والشكوك حول مشروع لبناء طريق سريع يربط بين سيول ومنطقة يانغ بيونغ في مقاطعة كيونغ كي، والذي تم إلغاؤه بعد أن زعمت المعارضة أن هناك معاملة تفضيلية لعائلة السيدة الأولى.وتم تسليم العريضة إلى لجنة التشريع والقضاء يوم 24 يونيو الماضي، بعد أن جمعت أكثر من 50 ألف توقيع. وحتى الساعة الثالثة من صباح أمس الاثنين، بلغ عدد التوقيعات على تلك العريضة حوالي 1.3 مليون توقيع.