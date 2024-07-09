كوريا واليابان تنسقان لعقد قمة على هامش اجتماعات الناتو

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أفادت تقارير صحفية بأن كوريا الجنوبية واليابان تجريان مفاوضات حاليا من أجل عقد مباحثات قمة ثنائية على هامش اجتماعات منظمة حلف شمال الأطلنطي، ناتو، التي ستعقد في العاصمة الأمريكية واشنطن خلال هذا الأسبوع.ونقل تقرير نشرته وكالة أنباء كيودو اليابانية أمس الاثنين عن مصدر دبلوماسي قوله إنه يتم حاليا الإعداد لعقد اجتماع بين الرئيس الكوري "يون صوك يول" ورئيس الوزراء الياباني "فوميو كيشيدا"، على هامش قمة الناتو.يذكر أن اجتماعات قمة الناتو التي تعقد بدءا من اليوم الثلاثاء وحتى بعد غد الخميس سيحضرها رؤساء الدول الأربع الشريكة لحلف شمال الأطلنطي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، وهي كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا ونيوزيلندا.