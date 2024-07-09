مصرع شخص جراء هطول أمطار غزيرة على المناطق الجنوبية

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لقي شخص مصرعه بعد أن غمرت المياه عشرات المنازل بسبب هطول أمطار غزيرة على المناطق الجنوبية من كوريا أمس الاثنين.وقال المقر المركزي للإجراءات المضادة للكوارث والسلامة، إنه حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء، لقي رجل في الخمسينيات من عمره مصرعه عندما انهار جسر في "أوك تشون" بمقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ"، بسبب الأمطار، أمس الاثنين.وأضاف أن المياه غمرت 23 منزلا، وتم إجلاء ما يقرب من 1600 شخص مؤقتا في جميع أنحاء البلاد، مع ورود 26 تقريرا عن أضرار لحقت بالمرافق العامة، بما في ذلك الطرق وضفاف الأنهار. وقد غمرت المياه أو جرفت أكثر من 660 هكتارا من الأراضي الزراعية، بينما تم تقييد الوصول إلى أكثر من 300 قسم في 13 متنزها وطنيا، وأكثر من 100 طريق وجسر على ضفاف الأنهار في جميع أنحاء البلاد.وكان وزير الداخلية "لي سانغ مين"، الذي يرأس المقر المركزي للإجراءات المضادة للكوارث، قد حذر من وجود مخاطر كبيرة من الأضرار الناجمة عن هطول الأمطار المتراكمة، ودعا إلى اتخاذ تدابير وقائية لتقييد الوصول إلى المناطق المعرضة للانهيارات الأرضية والفيضانات، بما في ذلك إجلاء السكان من المناطق المتضررة.