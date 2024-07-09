الرئيس يون يصل إلى هاواي في مستهل زيارته للولايات المتحدة

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وصل الرئيس الكوري "يون صوك يول" إلى هاواي أمس الاثنين في مستهل زيارته التي تستغرق خمسة أيام إلى الولايات المتحدة.وفي اليوم الأول من الزيارة، توجه الرئيس يون إلى المقبرة التذكارية الوطنية لمنطقة المحيط الهادئ للترحم على قدامى المحاربين الذين سقطوا في الحرب الأهلية الكورية، ثم عقد اجتماع عشاء مع المقيمين الكوريين الجنوبيين في تلك الجزيرة.ومن المقرر أن يزور الرئيس الكوري القيادة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ اليوم الثلاثاء لتلقي إحاطة عسكرية وأمنية وتشجيع الجنود هناك. وقال المكتب الرئاسي في سيول إن زيارة يون لقيادة القوات الأمريكية ستظهر مدى قوة التحالف بين سيول وواشنطن، كما ستوفر فرصة لرفع مستوى التعاون الثنائي من أجل السلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.وبعد إقامته التي تستغرق يومين في هاواي، سيتوجه يون إلى العاصمة الأمريكية واشنطن لحضور اجتماعات قمة منظمة حلف شمال الأطلنطي، ناتو، يومي الغد الأربعاء وبعد غد الخميس.