روسيا تعرب عن رفضها لدعوة الرئيس يون للاختيار بين الكوريتين

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قال المكتب الرئاسي الروسي، كرملين، إن موسكو لا تتفق مع تصريحات الرئيس "يون صوك يول" التي حثها فيها على تبني نهج "معقول" في الاختيار بين الكوريتين على أساس مصالحها الخاصة.وقال المتحدث باسم الكرملين "ديمتري بيسكوف"، في تصريحات أدلى بها لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك نيوز"، أمس الاثنين، إن روسيا تعارض نهج الرئيس يون، مؤكدا أن موسكو تدعم بناء علاقات جيدة مع كل من كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، وجميع دول المنطقة.وأضاف المتحدث أنه من الصعب تطوير علاقات ودية مع الدول التي تنتهج سياسات معادية لروسيا.وكان الرئيس يون قد قال في مقابلة مكتوبة مع وكالة رويترز أمس الاثنين، قبيل مشاركته في قمة منظمة حلف شمال الأطلنطي ناتو هذا الأسبوع، إن كوريا الشمالية تمثل بوضوح تهديدا للمجتمع الدولي، ويجب على روسيا أن تقرر بشكل معقول أيا من الكوريتين الشمالية والجنوبية الأكثر أهمية لمصالحها.