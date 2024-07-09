كوريا وتايلاند تطلقان الجولة الأولى من محادثات اتفاقية المشاركة الاقتصادية

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ستبدأ كوريا الجنوبية وتايلاند مفاوضات رسمية بشأن اتفاقية المشاركة الاقتصادية بينهما، خلال هذا الأسبوع.وصرحت وزارة التجارة الكورية الجنوبية بأن الجانبين سيعقدان الجولة الأولى من المفاوضات في العاصمة التايلاندية بانغكوك، في الفترة من اليوم الثلاثاء وحتى بعد غد الخميس.وسوف يشارك الوفد الكوري، بقيادة نائب الوزير لشؤون مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة "روه كيون كي"، في المحادثات مع الوفد التايلاندي برئاسة "تشوتيما إيمسا واسدي كول" مديرة إدارة المفاوضات التجارية في وزارة الخارجية، حيث يناقش الجانبان مجالات مختلفة بما في ذلك السلع والخدمات والاستثمار والمشتريات الحكومية والملكية الفكرية.وقد أعلن البلدان عن افتتاح المفاوضات بشأن اتفاقية المشاركة الاقتصادية في شهر مارس الماضي، وقاما منذ ذلك الحين بالتحضير لبدء محادثات رسمية من خلال التشاور بين المنظمات ذات الصلة.يذكر أن اتفاقية المشاركة الاقتصادية هي اتفاقية تجارية تتضمن عناصر فتح السوق لاتفاقية التجارة الحرة، بما في ذلك إلغاء التعريفات الجمركية، لكنها تركز بشكل أكبر على إنشاء شبكة تجارية متبادلة المنفعة.