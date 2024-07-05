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السياسية

الرئيس يون يزور المقبرة الوطنية لمنطقة المحيط الهادئ في هاواي

Write: 2024-07-09 14:49:42Update: 2024-07-09 16:03:54

الرئيس يون يزور المقبرة الوطنية لمنطقة المحيط الهادئ في هاواي

Photo : YONHAP News

استهل  الرئيس الكوري  الجنوبي  "يون صوك  يول"  رحلته  إلى  الولايات المتحدة  بزيارة  رسمية  إلى  المقبرة الوطنية  لمنطقة  المحيط الهادئ  في  ولاية  هاواي  الأمريكية مساء  اليوم  الثلاثاء، حيث  وضع  إكليلا من  الزهور  وبصحبته مدير  المقبرة،  كما  أشاد  بالمحاربين القدامى  الأمريكيين  المدفونين هناك. 
وبعد  ذلك  تبادل  الرئيس  التحية مع  6  من  قدامى  المحاربين هناك،  وأعرب  عن  امتنانه  لهم،  ثم  توجه  إلى  قبر  "بنجامين  ويلسون"، وهو  من  قدامى  المحاربين  الذين  حصلوا  على  وسام  الشرف، وهو  أعلى  وسام  عسكري  يمكن  أن  يحصل  عليه  جندي  أمريكي،  لإنجازاته البارزة  في  الحرب  الكورية.
يذكر  أن  تلك  المقبرة التي  أنشئت  في  عام  1949  تضم  رفات  عدد  من  قدامى  المحاربين في  الحرب  العالمية الثانية  وحرب  فيتنام، بالإضافة  إلى  رفات  أكثر  من  10  آلاف  من  قدامى  المحاربين  في  الحرب  الأهلية الكورية،  ولذلك  تعتبر  مقبرة  المحيط الهادئ  رمزا  للتحالف بين  كوريا  الجنوبية والولايات  المتحدة.
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