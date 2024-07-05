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العلوم

تطوير شريحة لتحليل الجينوم الكورية

Write: 2024-07-09 14:50:05Update: 2024-07-09 16:02:19

تطوير شريحة لتحليل الجينوم الكورية

Photo : KBS News

تم تطوير  شريحة  خاصة  لتحليل  الجينوم الكورية  تتضمن  المعلومات الجينية  للكوريين،  وهو  ما  يُتوقع له  أن  يسهم  في  التشخيص المبكر  للأمراض  وتحليل ردود  الفعل  الدوائية. 
وأعلن  المعهد  الوطني للصحة  التابع  للهيئة الكورية  لمكافحة  الأمراض والوقاية  منها  اليوم  أنه  قام  بتطوير  شريحة  تحليل  الجينوم المخصصة  للكوريين  والمسماة "الشريحة  الكورية،  النسخة 2"،  كما  نقل  التكنولوجيا  ذات  الصلة  إلى  8  شركات  خاصة  محلية. 
وتم  تطوير  شريحة  تحليل  الجينوم من  خلال  تحليل  معلومات  التسلسل الأساسي  لحوالي  27  ألف  كوري  وشرق  آسيوي، وهي  عبارة  عن  شريحة  تحتوي  على  معلومات عن  مليون  و660  ألف  طفرة  جينية.
وكان  المعهد  الوطني الكوري  قد  قام  بتطوير  النسخة الأولى  من  شريحة  تحليل  الجينوم للكوريين  في  عام  2015،  ونقل  التكنولوجيا  ذات  الصلة  إلى  10  شركات  خاصة  محلية.
وتوقع  المعهد  أن  تُستخدم  الشريحة الجديدة  في  الرعاية الطبية  الدقيقة،  بما  في  ذلك  تحليل  معلومات جينوم  الأفراد،  من  أجل  التنبؤ بالأمراض  المحتملة  وتحليل ردود  الفعل  الدوائية.
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