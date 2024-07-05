كوريا تساعد الدول النامية على التغلب على أضرار تغير المناخ

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قررت حكومة كوريا الجنوبية ضخ 7 ملايين دولار في صندوق "الخسائر والأضرار" الذي يستهدف مساعدة الدول النامية على التغلب على أضرار تغير المناخ، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر والجفاف.وبدأت وزارة المالية والاستراتيجية الكورية الاجتماع الثاني لمجلس إدارة الصندوق اليوم، ويستمر لمدة 4 أيام في منطقة "سونغ دو" بمدينة إنتشون، حيث كشفت المسؤلة عن إدارة الاقتصاد الدولي "تشيه جي يونغ"، عن خطة الحكومة الكورية لضخ 7 ملايين دولار.الجدير بالذكر أن "صندوق الخسائر والأضرار" هو صندوق تابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وتم إطلاقه رسميا في المؤتمر الـ28 لأطراف الاتفاقية في نهاية العام الماضي من أجل مساعدة الدول النامية على تقليل الخسائر والأضرار الاقتصادية وغير الاقتصادية الناتجة عن تغير المناخ.وقد وافقت 19 دولة حتى الآن على المساهمة بمبلغ إجمالي قدره 792 مليون دولار في هذا الصندوق.وأعربت المنسقة "تشيه" في كلمة ترحيبية عن أمنيتها بأن تكون مساهمة كوريا بمثابة حافز لتشجيع التبرعات الطوعية من المزيد من الأطراف، موضحة أن كوريا ستبذل قصارى جهدها لمشاركة المعرفة والتكنولوجيا من أجل الاستجابة لتغير المناخ والتنمية الخضراء.كما قررت الحكومة الكورية التوقيع على اتفاقية للتبرع بمبلغ 300 مليون دولار لصندوق المناخ الأخضر اعتبارا من العام الجاري وحتى عام 2027، وتقديم 35 مليون دولار أولا خلال الربع الثالث من العام الجاري.ويُعد صندوق المناخ الأخضر أكبر صندوق متعلق بتغير المناخ تم إنشاؤه بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لدعم استجابة البلدان النامية لتغير المناخ، وقد اتخذ من مدينة إنتشون الكورية مقرا له في عام 2013.وقد تبرعت كوريا بمبلغ 100 مليون دولار في الفترة من عام 2014 إلى عام 2018، ثم 200 مليون دولار من عام 2020 إلى عام 2023.