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الاقتصادية

كوريا تساعد الدول النامية على التغلب على أضرار تغير المناخ

Write: 2024-07-09 14:50:34Update: 2024-07-09 16:00:18

كوريا تساعد الدول النامية على التغلب على أضرار تغير المناخ

Photo : KBS News

قررت  حكومة  كوريا  الجنوبية ضخ  7  ملايين دولار  في  صندوق  "الخسائر  والأضرار"  الذي  يستهدف  مساعدة الدول  النامية  على  التغلب  على  أضرار  تغير  المناخ،  بما  في  ذلك  ارتفاع  مستوى  سطح  البحر  والجفاف. 
وبدأت  وزارة  المالية والاستراتيجية  الكورية  الاجتماع الثاني  لمجلس  إدارة  الصندوق  اليوم، ويستمر  لمدة  4  أيام  في  منطقة  "سونغ دو"  بمدينة  إنتشون، حيث  كشفت  المسؤلة عن  إدارة  الاقتصاد الدولي  "تشيه  جي  يونغ"،  عن  خطة  الحكومة الكورية  لضخ  7  ملايين  دولار. 
الجدير  بالذكر  أن  "صندوق  الخسائر والأضرار"  هو  صندوق  تابع  لاتفاقية الأمم  المتحدة  الإطارية بشأن  تغير  المناخ، وتم  إطلاقه  رسميا  في  المؤتمر الـ28  لأطراف  الاتفاقية في  نهاية  العام  الماضي  من  أجل  مساعدة الدول  النامية  على  تقليل  الخسائر والأضرار  الاقتصادية  وغير  الاقتصادية  الناتجة عن  تغير  المناخ. 
  وقد  وافقت  19  دولة  حتى  الآن  على  المساهمة  بمبلغ  إجمالي  قدره  792  مليون  دولار  في  هذا  الصندوق.
وأعربت  المنسقة  "تشيه"  في  كلمة  ترحيبية عن  أمنيتها  بأن  تكون  مساهمة كوريا  بمثابة  حافز  لتشجيع  التبرعات الطوعية  من  المزيد من  الأطراف،  موضحة  أن  كوريا  ستبذل  قصارى  جهدها  لمشاركة المعرفة  والتكنولوجيا  من  أجل  الاستجابة لتغير  المناخ  والتنمية الخضراء. 
كما  قررت  الحكومة الكورية  التوقيع  على  اتفاقية  للتبرع بمبلغ  300  مليون  دولار  لصندوق المناخ  الأخضر  اعتبارا من  العام  الجاري وحتى  عام  2027،  وتقديم  35  مليون  دولار  أولا  خلال  الربع  الثالث من  العام  الجاري.
ويُعد  صندوق  المناخ الأخضر  أكبر  صندوق  متعلق  بتغير  المناخ  تم  إنشاؤه  بموجب  اتفاقية  الأمم  المتحدة  الإطارية بشأن  تغير  المناخ لدعم  استجابة  البلدان النامية  لتغير  المناخ، وقد  اتخذ  من  مدينة  إنتشون الكورية  مقرا  له  في  عام  2013.
وقد  تبرعت  كوريا  بمبلغ  100  مليون  دولار  في  الفترة من  عام  2014  إلى  عام  2018،  ثم  200  مليون  دولار  من  عام  2020  إلى  عام  2023.
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