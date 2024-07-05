سيول وواشنطن تعقدان الاجتماع الخامس حول تقاسم تكاليف الدفاع

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قالت وزارة الخارجية الكورية إنه سيتم عقد الاجتماع الخامس حول اتفاقية تقاسم تكاليف الدفاع الخاصة الثانية عشرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، في العاصمة سيول خلال الفترة من الغد الأربعاء وحتى يوم الجمعة، لتحديد حصة كوريا من تكاليف بقاء القوات الأمريكية لديها فيما بعد عام 2026.وسوف يلتقي الجانبان مرة أخرى لاستئناف المفاوضات بعد حوالي أسبوعين فقط من انعقاد الاجتماع الرابع في سيول في الفترة من الـ25 إلى الـ27 من الشهر الماضي.وقد عقدت كوريا والولايات المتحدة الاجتماع الأول في هاواي في الفترة من الـ23 إلى الـ25 من أبريل، والاجتماع الثاني في سيول في الفترة من الـ21 إلى الـ23 من مايو، والاجتماع الثالث في واشنطن في الفترة من الـ10 إلى الـ 12 من يونيو.ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر القادم، يبدو أن الجانبين دخلا مرحلة من المفاوضات الشاملة حول القضايا الرئيسية، مثل حجم المساهمة، ومعايير تحديد معدل الزيادة.وقال مسؤول في وزارة الخارجية في سيول إن الحكومة الكورية تخطط للمضي قدما في المشاورات بناء على موقف مفاده أن تقاسم التكاليف الدفاعية يجب أن يكون عند مستوى معقول لتهيئة الظروف للتمركز المستقر للقوات الأمريكية في كوريا وتعزيز الدفاع المشترك للبلدين.