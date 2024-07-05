الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

السياسية

سيول وواشنطن تعقدان الاجتماع الخامس حول تقاسم تكاليف الدفاع

Write: 2024-07-09 14:50:57Update: 2024-07-09 15:58:17

سيول وواشنطن تعقدان الاجتماع الخامس حول تقاسم تكاليف الدفاع

Photo : YONHAP News

قالت  وزارة  الخارجية  الكورية إنه  سيتم  عقد  الاجتماع  الخامس حول  اتفاقية  تقاسم  تكاليف  الدفاع الخاصة  الثانية  عشرة  بين  كوريا  الجنوبية  والولايات المتحدة،  في  العاصمة سيول  خلال  الفترة من  الغد  الأربعاء وحتى  يوم  الجمعة، لتحديد  حصة  كوريا  من  تكاليف بقاء  القوات  الأمريكية لديها  فيما  بعد  عام  2026. 
وسوف  يلتقي  الجانبان مرة  أخرى  لاستئناف المفاوضات  بعد  حوالي  أسبوعين  فقط  من  انعقاد الاجتماع  الرابع  في  سيول  في  الفترة  من  الـ25  إلى  الـ27  من  الشهر  الماضي.
وقد  عقدت  كوريا  والولايات  المتحدة الاجتماع  الأول  في  هاواي  في  الفترة  من  الـ23  إلى  الـ25  من  أبريل،  والاجتماع الثاني  في  سيول  في  الفترة من  الـ21  إلى  الـ23  من  مايو،  والاجتماع الثالث  في  واشنطن في  الفترة  من  الـ10  إلى  الـ  12  من  يونيو.
ومع  اقتراب  موعد  الانتخابات  الرئاسية الأمريكية  في  نوفمبر القادم،  يبدو  أن  الجانبين  دخلا  مرحلة  من  المفاوضات  الشاملة حول  القضايا  الرئيسية، مثل  حجم  المساهمة، ومعايير  تحديد  معدل  الزيادة.
وقال  مسؤول  في  وزارة  الخارجية في  سيول  إن  الحكومة  الكورية تخطط  للمضي  قدما  في  المشاورات بناء  على  موقف  مفاده  أن  تقاسم  التكاليف الدفاعية  يجب  أن  يكون  عند  مستوى  معقول  لتهيئة  الظروف للتمركز  المستقر  للقوات الأمريكية  في  كوريا  وتعزيز  الدفاع المشترك  للبلدين.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;