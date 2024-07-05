الزعيم الكوري الشمالي يزور قصر كوم سو سان

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قال تقرير بثته قناة التلفزيون المركزية في كوريا الشمالية إن الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" زار قصر الشمس "كوم سو سان"، أمس الاثنين، بمناسبة الذكرى الثلاثين على وفاة جده مؤسس الدولة "كيم إيل سونغ".وتضمن التقرير مشهدا لزيارة كيم، وقال إن الزيارة جرت يوم أمس الاثنين، الذي يعد أعظم يوم تذكاري للبلاد.وأضاف التقرير أن عددا من كبار مسؤولي الحزب والحكومة والقوات المسلحة قد رافقوا كيم خلال الزيارة، بمن في ذلك أخته "كيم يو جونغ"، التي تشغل منصب نائبة رئيس حزب العمال الحاكم.وقد تم في وقت سابق من نفس اليوم بث مقطع فيديو مدته حوالي 30 دقيقة، أوضح أنه تمت إقامة حفل لمناسبة هذه الذكرى في ساحة كيم إيل سونغ في مدينة بيونغ يانغ، حيث ظهر "كيم جونغ أون" على المنصة مرتديا ربطة عنق وبذلة سوداء.وأكد "لي إيل هوان" سكرتير الحزب الذي قرأ خطابا تذكاريا خلال الاحتفال، أن كيم إيل سونغ عبارة عن "صورة خالدة لزعامة الشعب"، وأنه "شرف عظيم وفخر للشعب الكوري الشمالي أن يكون لديه رجل عظيم مثل كيم إيل سونغ كزعيم أبدي للثورة".