جمعية لحوم الكلاب تدعو إلى اتخاذ تدابير للدعم قبل الحظر

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قالت جمعية لحوم الكلاب الكورية إنها لن تتعاون في تنفيذ القانون الخاص بحظر ذبح وتربية وتوزيع الكلاب للاستهلاك إذا لم تقم بوضع إجراءات لدعم صناعات لحوم الكلاب بحلول نهاية هذا الشهر.وصرحت الجمعية بذلك في مؤتمر صحفي عقدته أمس الثلاثاء أمام مبنى مجلس المراجعة والتفتيش في سيول. وزعمت الجمعية أن الحكومة تتجاهل حقوق شركات لحوم الكلاب من خلال الفشل في وضع خطة أساسية لمساعدة هذه الشركات، على الرغم من صدور القانون الخاص قبل ستة أشهر.وقد قدمت جمعية لحوم الكلاب الكورية شكوى دستورية في وقت سابق من شهر مارس، زعمت فيها أن القانون ينتهك حرية صناعات لحوم الكلاب في اختيار المهنة وحرية الجمهور في اختيار ما يتناوله من طعام.ومن المقرر أن يدخل القانون، الذي صدر في فبراير، حيز التنفيذ يوم 7 أغسطس.