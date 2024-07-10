سام سونغ تؤكد عدم حدوث أي انقطاع في الإنتاج في اليوم الثاني من الإضراب

Photo : YONHAP News

واصل العمال النقابيون في شركة سام سونغ للإلكترونيات إضرابهم لليوم الثاني على التوالي، أمس الثلاثاء، للمطالبة بزيادة الأجور.يأتي ذلك في الوقت الذي بدأ فيه الاتحاد الوطني لشركة سام سونغ للإلكترونيات، وهو أكبر اتحاد عمالي في أكبر شركة لتصنيع شرائح الذاكرة في العالم، إضرابا لمدة ثلاثة أيام منذ أول من أمس الاثنين، وهو أول إضراب منذ تأسيس الشركة.وقال الاتحاد إن ما بين أربعة إلى خمسة آلاف عامل نقابي شاركوا في مسيرة يوم الاثنين لبدء الإضراب، بينما قدرت الإدارة والشرطة العدد بحوالي ثلاثة آلاف.وعلى الرغم من الإضراب، قالت شركة سام سونغ للإلكترونيات إنه لم يحدث أي انقطاع في الإنتاج خلال اليومين الأولين من الإضراب الجماعي.وحذرت النقابة العمالية من أنها ستنظم إضرابا لأجل غير مسمى إذا فشلت الإدارة في تقديم حل للمشكلة حتى اليوم الأربعاء.