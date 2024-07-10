الرياضيون الكوريون يتعهدون بتقديم أفضل أداء في أولمبياد باريس

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أقام الرياضيون الكوريون الجنوبيون الذين سيتنافسون في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 2024 في باريس، حفل إطلاق رسمي للوفد في الحديقة الأولمبية في جنوب سيول أمس الثلاثاء، حيث تعهدوا بتقديم أفضل ما لديهم في هذه الدورة التي ستنطلق يوم 26 يوليو الجاري.واستضافت الحفل اللجنة الأولمبية الكورية، وحضره كل من رئيس الوزراء "هان دوك سو"، ووزير الثقافة والرياضة "يو إين تشون"، ورئيس اللجنة الأولمبية "لي كي هيونغ"، ورئيس المنتخب الوطني "جونغ كانغ سون"، وغيرهم.وسوف ترسل كوريا الجنوبية فريقا مكونا من 262 فردا إلى باريس، يضم 144 رياضيا سيتنافسون في 22 حدثا. وسوف يكون حجم الفريق الأقل عددا منذ 48 عاما بسبب الأداء الضعيف في مباريات الكرة الجماعية، باستثناء كرة اليد للسيدات.وتهدف كوريا الجنوبية إلى الحصول على أكثر من خمس ميداليات ذهبية، بحيث تحتل مركزا ضمن أفضل 15 دولة من حيث إجمالي عدد الميداليات.