المياه تغمر 49 منزلا وإجلاء أكثر من 3 آلاف شخص بسبب الأمطار

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غمرت المياه عشرات المنازل وتم إجلاء آلاف الأشخاص بسبب هطول أمطار غزيرة على مقاطعتيْ شمال كيونغ سانغ وجنوب تشونغ تشُنغ أمس الثلاثاء.ووفقا للمقر المركزي للإجراءات المضادة للكوارث صباح اليوم الأربعاء، غمرت المياه 49 منزلا، وتم إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف شخص مؤقتا في جميع أنحاء البلاد منذ أول من أمس الاثنين، ولم يعد حوالي 1600 من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى ديارهم حتى الآن. وتلقت السلطات تقارير عن حدوث 195 حالة إصابة في المرافق العامة، بما في ذلك الطرق وضفاف الأنهار.وقد غمرت المياه أو جرفت ما يقرب من ألف هكتار من الأراضي الزراعية، بينما تم تقييد الوصول إلى 47 طريقا ونفقا، و219 طريقا وجسرا على ضفاف الأنهار، في جميع أنحاء البلاد.وأصدر الرئيس "يون صوك يول" تعليمات للوزارات المعنية بتعبئة جميع الأفراد والمعدات المتاحة لإنقاذ الناس ومنع الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة.وقررت وزارة الداخلية رفع مستوى الاستجابة للأمطار الغزيرة إلى المستوى الثاني في وقت مبكر من اليوم الأربعاء، مما رفع حالة التأهب للأمطار الغزيرة بدرجة واحدة إلى ثاني أعلى مستوى، وهو مستوى "الإنذار".