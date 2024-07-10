نمو الوظائف في كوريا يقل عن 100 ألف للشهر الثاني في يونيو

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ظل نمو الوظائف الشهري في كوريا الجنوبية أقل من مستوى 100 ألف للشهر الثاني على التوالي في شهر يونيو الماضي.وأوضح تقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء أن عدد العاملين في شهر يونيو بلغ 28.9 مليون شخص، بزيادة قدرها 96 ألفا مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وكان نمو الوظائف قد ارتفع من 173 ألفا في مارس إلى 261 ألفا في أبريل، قبل أن ينخفض إلى 80 ألفا في مايو.وحسب الفئة العمرية، حدث أكبر انخفاض بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 29 عاما مع انخفاض سنوي قدره 149 ألفا، في حين ارتفع الرقم بالنسبة لمن تزيد أعمارهم عن 60 عاما بمقدار 258 ألفا.وقد ظل معدل التوظيف لأولئك الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاما دون تغيير عن العام الماضي عند 63.5 % خلال الشهر الماضي.وارتفع معدل البطالة بمقدار 0.2 نقطة مئوية على أساس سنوي، ليصل إلى 2.9% في شهر يونيو الماضي.