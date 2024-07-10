سيول وواشنطن تعقدان الجولة الخامسة من محادثات تقاسم تكاليف الدفاع

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من المقرر أن تبدأ كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، اليوم الأربعاء في سيول، اجتماعات الجولة الخامسة من محادثات تجديد الاتفاق الخاص بتقاسم تكاليف الدفاع بينهما، بشأن بقاء القوات الأمريكية في شبه الجزيرة الكورية.ووفقا لوزارة الخارجية الكورية، ستُعقد المفاوضات بشأن اتفاقية التدابير الخاصة الثانية عشرة في العاصمة سيول خلال الفترة من اليوم الأربعاء وحتى بعد غد الجمعة. وتأتي هذه الجولة من المحادثات بعد حوالي أسبوعين فقط من الاجتماعات السابقة التي عقدت في سيول في أواخر يونيو الماضي.وقد عقد الجانبان الجولة الأولى من المحادثات في هاواي في الفترة من 23 إلى 25 أبريل لتبادل مواقفهما الأساسية، وأعقبتها محادثات في أواخر مايو في سيول وفي أوائل يونيو في العاصمة الأمريكية واشنطن.ويبدو أن الجانبين يعملان على تسريع المفاوضات قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي ستجرى في شهر نوفمبر القادم. ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الاتفاقية الحالية بنهاية عام 2025.