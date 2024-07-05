كوريا تحصل على صفقة بقيمة مليار دولار لتصدير أسلحة إلى رومانيا

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صرحت إدارة برنامج اقتناء الدفاع في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء بأنه تم توقيع صفقة تبلغ قيمتها 1.3 تريليون وون، أي حوالي مليار دولار، بين شركة "هان هوا إيرو سبيس" الكورية ووزارة الدفاع الرومانية، لتصدير أسلحة كورية لرومانيا.وبموجب هذه الصفقة، ستقوم الشركة الكورية بتصدير 54 قطعة من مدفعية هاوتزر ذاتية الدفع من طراز كيه 9، و36 مركبة مدرعة لنقل الذخائر، إلى جانب الذخائر ذات الصلة.وتعد هذه الصفقة الأكبر قيمة من بين الصفقات التي وقعتها رومانيا لشراء أسلحة خلال السنوات السبع الماضية.وبهذا أصبحت رومانيا الدولة التاسعة عالميا التي تشتري مدفعيات هاوتزر الكورية ذاتية الدفعة من طراز "كيه 9"، بعد كل من أستراليا ومصر والهند والنرويج وإستونيا وتركيا وبولندا وفنلندا.وكانت رومانيا قد اشترت الصواريخ المحمولة الكورية المضادة للطائرات من طراز "شين كونغ" في العام الماضي.وقد اتخذت الحكومة الرومانية قرارا نهائيا لشراء مدفعيات "كيه 9" بعد زيارة وزير الدفاع الكوري "شين وان شيك" إلى رومانيا في شهر يونيو الماضي.