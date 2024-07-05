الرئيس يون يتوجه إلى واشنطن بعد زيارة هاواي

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توجه الرئيس الكوري "يون صوك يول" إلى العاصمة الأمريكية واشنطن بعد أن اختتم زيارة إلى جزر هاواي لمدة يومين، وذلك لحضور قمة حلف شمال الأطلنطي، ناتو.وفي أثناء زيارته لهاواي، قام الرئيس "يون" بزيارة للمقبرة التذكارية الوطنية لمنطقة المحيط الهادئ، والتي ترمز للتحالف بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، وأجرى لقاء مع الكوريين المقيمين في هاواي.كما قام بزيارة لقيادة القوات الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث أكد على أهمية القوة والتضامن بين الدول التي تتقاسم القيم الليبرالية، من أجل حماية الديمقراطية والازدهار الاقتصادي مما أسماه بـ"القوى المتهورة".وعلى هامش مشاركته في قمة الناتو، سيعقد الرئيس "يون" محادثات ثنائية مع رؤساء وقادة وفود أكثر من 10 دول مشاركة في القمة، ولقاء مع الأمين العام لحلف الناتو "ينس ستولتنبرغ".