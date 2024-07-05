سيول تراقب تحرك بيونغ يانغ لتفريغ المياه من سد هوانغ كانغ

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تقوم السلطات المعنية في كوريا الجنوبية حاليا بمراقبة تحركات كوريا الشمالية لتفريغ المياه من سد "هوانغ كانغ"، الواقع في المنطقة العليا من نهر "إيم جين"، حيث لم تقم كوريا الشمالية بإبلاغ سيول مقدما حول ما إذا كانت ستفرغ المياه من السد، بعد الأمطار الغزيرة التي سقطت مؤخرا.وصرح مسؤول في وزارة التوحيد الوطني في سيول، في مقابلة هاتفية مع هيئة الإذاعة والتلفزيون الكورية "كي بي إس"، أمس الثلاثاء، بأن الوزارة لم تتلق حتى الآن أي إبلاغ مقدما بشأن تفريغ المياه من سد "هوانغ كانغ" من كوريا الشمالية.وأضاف المسؤول أن الوزارة تراقب عن كثب عملية تفريغ المياه من السد بالتعاون الوثيق مع الوزارات ذات الصلة.ويقع سد "هوانغ كانغ" على بعد حوالي 40 كيلومترا إلى الشمال من خط ترسيم الحدود العسكرية، وقد تسبب تفريغ ذلك السد بشكل مفاجئ بواسطة كوريا الشمالية في شهر سبتمبر من عام 2009، في مصرع 6 مواطنين كوريين جنوبيين.وكانت وزارة التوحيد قد دعت كوريا الشمالية يوم الثامن والعشرين من شهر يونيو الماضي إلى تقديم إشعار مسبق حول تفريغ المياه من السد، وطالبتها بالتطبيع الفوري لقنوات الاتصال بين الكوريتين.