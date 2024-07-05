انطلاق قمة حلف الناتو في واشنطن

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افتتحت اليوم الأربعاء في العاصمة الأمريكية واشنطن قمة حلف شمال الأطلنطي، "ناتو"، بالتزامن مع الذكرى الـ75 على تأسيس الحلف.وفي اليوم الثاني من اجتماعات القمة، ستقام مأدبة عشاء تكريما لرؤساء وقادة الدول المشاركة، كما ستعقد قمة موسعة بمشاركة قادة الدول الأعضاء في حلف الناتو وقادة الدول الشريكة من منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بمن في ذلك الرئيس الكوري "يون صوك يول".وسوف تُعقد قمة أخرى منفصلة بين الدول الأعضاء في حلف الناتو وأوكرانيا.وكشف مستشار الأمن القومي الأمريكي "جاك سوليفان" أمس الثلاثاء عن اتجاه الولايات المتحدة وحلف "الناتو" لإطلاق سلسلة من الإجراءات الجديدة لتعزيز الدعم الموجه لأوكرانيا.وأكد "سوليفان" في كلمة ألقاها في منتدى صناعة الدفاع الذي عقد على هامش قمة الناتو، على أهمية منطقة المحيطين الهندي والهادئ، موضحا أن الولايات المتحدة عمقت تعاون الناتو مع شركائها في هذه المنطقة، بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا.وحذر "سوليفان" من أن كوريا الشمالية والصين تدعمان روسيا ليس بالمجان، وأن الولايات المتحدة تراقب عن كثب ما تقدمه موسكو لبيونغ يانغ في المقابل.