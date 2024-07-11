قادة الناتو يدينون تزويد كوريا الشمالية لروسيا بالأسلحة

Photo : YONHAP News

أعرب قادة دول حلف شمال الأطلنطي، ناتو، عن قلقهم إزاء تعميق التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا.وفي بيان مشترك صدر أمس الأربعاء في القمة التي عُقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن، أدان قادة الناتو بشدة صادرات كوريا الشمالية من قذائف المدفعية والصواريخ الباليستية، والتي تنتهك العديد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وأعربوا عن قلقهم الشديد إزاء تعميق العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ.كما جاء في "إعلان قمة واشنطن" أن كوريا الشمالية وإيران تغذيان الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا من خلال تقديم الدعم العسكري المباشر لروسيا، مثل الذخائر والطائرات بدون طيار، مما يؤثر بدرجة خطيرة على الأمن الأوربي والأطلنطي ويقوض نظام عدم الانتشار العالمي.وقال قادة الناتو أيضا إن الصين أصبحت "عامل تمكين حاسم" للحرب الروسية ضد أوكرانيا، من خلال مشاركتها ودعمها واسع النطاق لروسيا، وهو ما يزيد من التهديد الذي تشكله روسيا على جيرانها وعلى الأمن الأوربي والأطلنطي.وحث قادة الناتو جميع الدول على عدم تقديم أي نوع من المساعدة للعدوان الروسي، وأدانوا كل من يسهلون ويطيلون أمد الحرب الروسية في أوكرانيا.