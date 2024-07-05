تضرر 23 من معالم التراث الوطني الكوري بسبب الأمطار الغزيرة

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تضرر أكثر من 20 معلما تراثيا وطنيا في جميع أنحاء كوريا الجنوبية بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على مقاطعتي شمال وجنوب "تشونغ تشُنغ" والمناطق الجنوبية من البلاد يومي الثلاثاء والأربعاء.وقالت هيئة التراث الكوري إنها تلقت حتى الساعة الرابعة من مساء أمس الأربعاء تقارير عن تضرر 23 من مواقع التراث الوطني، بزيادة قدرها 15 موقعا مقارنة بيوم الثلاثاء.ومن بين المواقع المتضررة قاعة "غُنغ ناك جون"، وهي قاعة في معبد "بونغ جونغ سا" البوذي في "آن دونغ" بمقاطعة شمال "كيونغ سانغ".وقد شهدت تلك القاعة، التي يُقدر أنها أقدم بناء خشبي في البلاد، انهيار أحد جدرانها الحجرية بسبب الانهيار الأرضي الناجم عن هطول الأمطار الغزيرة الأخيرة.وتشمل المواقع المتضررة الأخرى قلعة "مارو سان صونغ" في "كوانغ يانغ" بمقاطعة جنوب "جولا"، وقلعة "كونغ سان صونغ" في "كونغ جو" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ".وقالت هيئة التراث إن معظم التقارير عن الأضرار شملت انهيار أسوار أو جدران، بالإضافة إلى انهيارات أرضية.