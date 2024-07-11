ارتفاع عدد ضحايا الأمطار الغزيرة في كوريا إلى 5 أشخاص

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ارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة التي ضربت مقاطعتي شمال وجنوب "تشونغ تشُنغ" بوسط البلاد ومدينة "ديغو" في جنوب شرق البلاد خلال الليل إلى 5 قتلى حتى ظهر أمس الأربعاء.وارتفع عدد الضحايا بعد العثور على جثة امرأة في الستينيات من عمرها تحت أنقاض انهيار أرضي في حوالي الساعة 10:50 صباح الأربعاء، في بلدة غُم سان" بمقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ".وفي مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" أيضا، عُثر على جثة رجل داخل مصعد في مبنى سكني غمرته المياه في "نون سان"، بينما توفي رجل آخر في السبعينيات من عمره بعد انهيار منزله بسبب انهيار أرضي في بلدة "صو تشُن".وفي "أوك تشُن" بمقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ"، توفي رجل في السبعينيات من عمره صباح أمس الأربعاء بعد أن انقلبت السيارة التي كان يقودها وسقطت في مجرى مائي وسط تيار قوي.وفي "ديغو"، عُثر على جثة رجل في الستينيات من عمره بعد أن جرفته المياه في أرضه الزراعية.ولا تزال الشرطة تبحث عن رجل في السبعينيات من عمره بعد اختفائه في "يونغ دونغ" بمقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ"، بعد أن غمرت المياه الحاوية التي كان يعيش فيها بسبب الأمطار الغزيرة.ومن ناحية أخرى، رفعت وزارة الداخلية والسلامة مستوى التأهب للكوارث في المقر المركزي لمواجهة الكوارث والسلامة التابع للحكومة المركزية درجة واحدة إلى المستوى الثاني صباح أمس.ووفقا للمقر، تسببت الأمطار الغزيرة في نزوح حوالي 3 آلاف و570 شخصا.وقد أصدر الرئيس "يون صوك يول"، الذي يزور الولايات المتحدة حاليا، تعليمات للوكالات الحكومية بتعبئة جميع الأفراد والمعدات وإعطاء أولوية قصوى لإنقاذ الأرواح ومنع الأضرار.