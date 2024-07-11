33.8% زيادة في الصادرات الكورية خلال أول 10 أيام من يوليو

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ارتفعت قيمة صادرات كوريا الجنوبية في الأيام العشرة الأولى من شهر يوليو الجاري بأكثر من 30% على أساس سنوي، نتيجة لزيادة الصادرات من أشباه الموصلات.ووفقا لبيانات أولية صادرة عن هيئة الجمارك الكورية اليوم الخميس، بلغت قيمة صادرات البلاد 17.74 مليار دولار أمريكي في الفترة المذكورة، بزيادة 33.8% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وارتفع متوسط الصادرات اليومية بنسبة 10.2%، كما ارتفع عدد أيام العمل بمقدار يوم ونصف، ليصل إلى ثمانية أيام ونصف.وارتفعت قيمة صادرات أشباه الموصلات بنسبة 85.7%، في حين ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 10% تقريبا، والمنتجات البترولية أيضا بنسبة 40%، بينما انخفضت صادرات السفن بنسبة 37.5%.وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين بحوالي 30%، وإلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي بنسبة 26% لكل منهما.كما ارتفعت قيمة الواردات الكورية بنسبة 26.7% على أساس سنوي لتصل إلى 19.7 مليار دولار خلال هذه الفترة، مما أدى إلى تسجيل عجز تجاري قدره 1.95 مليار دولار.