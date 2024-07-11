الرئيس يون يعقد سلسلة من محادثات القمة مع قادة ألمانيا وكندا وهولندا

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عقد الرئيس "يون صوك يول" سلسلة من محادثات القمة الثنائية أمس الأربعاء على هامش قمة حلف شمال الأطلنطي، ناتو، في العاصمة الأمريكية واشنطن.واجتمع "يون" لإجراء مباحثات مع المستشار الألماني "أولاف شولتز" صباح أمس الأربعاء بالتوقيت المحلي، حيث ناقش سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والعالمية.وأعرب الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء توقيع كوريا الشمالية وروسيا على معاهدة المشاركة الاستراتيجية الشاملة لتعزيز التعاون العسكري والاقتصادي الثنائي، وتعهدا بالتعامل الصارم مع تعميق العلاقات العسكرية بين موسكو وبيونغ يانغ بالتضامن مع المجتمع الدولي. كما أعرب الرئيس "يون" عن أمله في أن تعزز كوريا الجنوبية وألمانيا تعاونهما في التعامل مع القضايا العالمية، مثل دعم أوكرانيا وسلاسل التوريد وأزمة المناخ.وعقد "يون" محادثات قمة ثنائية منفصلة مع كل من رئيس الوزراء الكندي "جاستن ترودو" ورئيس الوزراء الهولندي "ديك شوف" ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا.ومن المقرر أن يجتمع "يون" أيضا مع قادة السويد وجمهورية التشيك وفنلندا والنرويج على هامش قمة الناتو.