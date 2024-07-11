مصرع 3 أشخاص واختفاء شخص واحد مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة

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تم تأكيد مصرع 3 أشخاص على الأقل بسبب الأمطار الغزيرة التي ضربت مقاطعتي شمال وجنوب "تشونغ تشُنغ" والمناطق الجنوبية من كوريا الجنوبية.ووفقا للمقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة، لقي 3 أشخاص حتفهم حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الخميس في "أوك تشُن" بمقاطعة شمال "تشونغ تشُنغ"، وكذلك في "نون سان" و"صو تشُن" في مقاطعة جنوب "تشونغ تشُنغ" منذ يوم الاثنين، بينما ظل شخص واحد في "يونغ دونغ" في عداد المفقودين.ويُخشى أن يرتفع عدد الضحايا، حيث تحقق السلطات في سبب وفاة اثنين آخرين لم يتم إدراجهما في الحصيلة الرسمية للوفيات.ودمرت المياه حوالي 120 منزلا أو غُمرت بالماء، وتم إجلاء حوالي 4500 شخص مؤقتا في 6 مدن وبلدات.وقد أوقفت الحكومة العمل بالطوارئ ليلة أمس الأربعاء مع انحسار الأمطار، وخفضت حالة التأهب من الانهيارات الأرضية في البلاد من مستوى "الخطر" إلى "الحذر".