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الثقافية

اختيار هو جونغ بوم عضوا في لجنة تحكيم جائزة بوكر

Write: 2024-07-11 14:57:59Update: 2024-07-11 16:17:37

اختيار هو جونغ بوم عضوا في لجنة تحكيم جائزة بوكر

Photo : YONHAP News

تم  اختيار  المترجم والروائي  الكوري  "هو جونغ  بوم"،  الذي  ترجم  رواية  "أرنب  معلون" إلى  الإنغليزية،  عضوا  في  لجنة  التحكيم  لجائزة "بوكر"  الأدبية  الدولية المرموقة  في  المملكة المتحدة. 
وجاء  في  موقع  الجائزة  الدولية على  الإنترنت  أنه  تم  تعيين  5  أشخاص، هم:  "ماكس  بورتر"، و"كاليب  فيمي"،  و"سانا جويال"،  و"هو  يونغ  بوم"،  و"بيث أورتن"،  كأعضاء  في  لجنة  التحكيم الخاصة  بتوزيع  جائزة  بوكر  الدولية للعام  القادم.
يشار  إلى  أن  جائزة  بوكر  الدولية،  وهي  المجال  الدولي لجائزة  بوكر،  تُمنح  بشكل  مشترك  لمؤلفي  ومترجمي الأعمال  الأدبية  غير  الإنغليزية  المترجمة إلى  الإنغليزية.
وقد  وصلت  الأعمال الكورية  إلى  التصفيات النهائية  لحفل  توزيع  الجوائز  5  مرات،  بما  في  ذلك  رواية  "الأجيال الثلاثة  من  عمال  السكك  الحديدية"  للكاتب "هوانغ  سوك  يونغ" هذا  العام.
لكن  هذه  هي  المرة  الأولى التي  يتم  فيها  تعيين  حكم  كوري  منذ  أن  أدخلت  جائزة  "بوكر"  المجال الدولي  في  عام  2005.
وقد  قام  الكاتب "هو"  بترجمة  رواية  "أرنب  ملعون" للروائية  "جونغ  بو  را"  وتم  ترشيحه  لجائزة "بوكر"  الدولية  لعام  2022،  وفي  نفس  العام  تم  ترشيحه للجولة  الأولى  كمترجم لرواية  "الحب  في  مدينة  كبيرة" للكاتب  "بارك  سانغ  يونغ".
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