تعيين فرقة نيوجينز سفيرة للترويج للسياحة الكورية لعام 2024

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تم تعيين فرقة "نيوجنيز" كسفيرة فخرية للترويج للسياحة الكورية لهذا العام.وقالت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية اليوم إنها قررت تعيين الفرقة الكورية كسفيرة فخرية للترويج للسياحة الكورية لعام 2024، وكشفت عن إعلان تجاري للسياحة شاركت فيه الفرقة. وقد تم تصوير هذا الإعلان تحت عنوان "السفر الكوري الحقيقي الذي لا يمكن العثور عليه من خلال عمليات البحث"، مما يعكس الاتجاه السياحي الحديث الذي يفضل أنشطة التجربة في المعالم السياحية.وخلافا للطريقة التقليدية لتقديم قوائم الطعام الكورية، يتضمن الإعلان محتويات مثل زيارة الأسواق التقليدية لتناول أطباق شعبية مثل "طوك بوكي"، و"كوب راميون"، بعد تسلق الجبال.وقد تم إطلاق هذا الإعلان ابتداء من اليوم على قناة السياحة الكورية على يوتيوب، كما سيتم بثه على لوحات إعلانية إلكترونية في 12 مدينة حول العالم، بما في ذلك "تايمز سكوير" في نيويورك بالولايات المتحدة، وطوكيو عاصمة اليابان، ومدينة شنغهاي الصينية.وأوضحت الوزارة الكورية أن 35.6% من السياح الذين زاروا كوريا العام الماضي كانوا تحت سن 30 عاما، و84% منهم كانوا مسافرين أفرادا، وأضافت أن نيوجينز تخطط للتركيز على استهداف جيل الشباب.الجدير بالذكر أن الوزارة كانت قد اختارت فرقة "بي تي إس" في عام 2022، والممثل "لي جونغ جيه"، كسفراء فخريين للسياحة الكورية.