توقعات بزيادة عدد المليونيرات الكوريين بنسبة 27% خلال 5 سنوات

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من المتوقع أن يرتفع عدد المليونيرات في معظم دول العالم خلال السنوات الخمس القادمة، بما في ذلك عدد المليونيرات الكوريين، بنسبة زيادة كبيرة تبلغ 27%.ووفقا لتقرير الأصول العالمية لعام 2024 الذي أصدره بنك الاستثمار السويسري أمس، فإن عدد الأشخاص الذين يمتلكون أصولا تزيد قيمتها عن مليون دولار سوف يزداد في 52 دولة من بين 56 دولة متقدمة ونامية مدرجة في التقرير.وفي كوريا، بلغ عدد الأشخاص الذين لديهم أصول تزيد قيمتها عن مليون دولار في العام الماضي مليونا و295 ألفا و674، لكن من المتوقع أن يسجل هذا العدد بزيادة بنسبة 27%، ليصل إلى مليون و643 ألفا في عام 2028.وقد حققت تايوان، المشهورة بإنتاج أشباه الموصلات، أعلى زيادة بنسبة 47%، نتيجة لازدهار صناعة أشباه الموصلات عالميا وتزايد هجرة الأجانب الأثرياء إليها.وجاءت بعدها تركيا بنسبة 43%، وكازاخستان بنسبة 37%، ثم إندونيسيا بـ32%، واليابان بـ28%.ومن المتوقع أن تسجل الولايات المتحدة والصين، اللتان تضمان حاليا أكبر عدد من المليونيرات على مستوى العالم، معدلات نمو تبلغ 16% و8% على التوالي، بينما كانت المملكة المتحدة هي الاستثناء الوحيد، حيث من المتوقع أن ينخفض العدد فيها بنسبة 17%.وأوضح "بول دونوفان" كبير الاقتصاديين في إدارة الثروات العالمية التابعة للبنك السويسري إلى أن المملكة المتحدة تحتل المركز الثالث عالميا من حيث عدد المليونيرات، وتحتوي على عدد أكبر من حجمها الاقتصادي، ولكن من المتوقع أن يكون حالها مختلفا في المستقبل.وأوضح دونوفان أن السبب في ذلك يرجع إلى أن الروس الأثرياء الذين لديهم أصول في المملكة المتحدة صاروا يغادرونها مع بدء فرض عقوبات اقتصادية على روسيا، كما ينتقل أجانب آخرون باستمرار إلى دول منخفضة الضرائب مثل دبي وسنغافوره.يشار إلى أن الأصول الدولية انخفضت بنسبة 3% في عام 2022، ثم ارتفعت بعد ذلك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 4.4%، والقارة الأمريكية بـ3.5%، وأروبا والشرق الأوسط وإفريقيا بـ4.8%.